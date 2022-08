Sono 8.355 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 62.967, con il tasso di positività che scende al 13,3% (ieri era al 15% su 117.767 tamponi processati). Il totale dei test sale a 242.041.599.

Sono 5.631 i ricoverati con sintomi (+3 da ieri) e restano invariati, a 229, i pazienti nelle terapie intensive con 15 ingressi del giorno. Sono 662.904 le persone in isolamento domiciliare mentre sono 668.764 le persone attualmente positive.

I casi totali di Covid salgono a 21.814.856 mentre le vittime totali da inizio pandemia sono 175.407.

I DATI DELLE REGIONI

Lazio - Sono 819 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.445 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 9,6%. I ricoverati sono 614, 4 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 44, 3 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 5.314. I casi a Roma città sono a quota 518.

Lombardia - Sono 1.042 i nuovi contagi Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 7.747, per un tasso di positività del 13,4%. I morti sono stati 14, per un totale di 42.218 decessi da inizio pandemia. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 667, 6 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 21. Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 312 di cui 150 a Milano città. A Bergamo 95, a Brescia 188, a Como 71, a Cremona 30, a Lecco 15, a Lodi 20, a Mantova 39, a Monza e Brianza 125, a Pavia 55, a Sondrio 14 e a Varese 47.

Emilia - Sono 1.024 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 29 agosto. Si registrano inoltre altri 12 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.818.180 casi di positività, 4.613 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.000 molecolari e 2.613 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,2%. Va tenuto in considerazione il ridotto numero di tamponi effettuato nel fine settimana che influenza i dati percentuali. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.800.382 dosi; sul totale sono 3.798.498 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.952.552.

Abruzzo - Sono 359 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 agosto 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti che porta il totale a 3.628 vittima. Da ieri sono guarite 545 persone. I ricoverati in area medica sono 147 pazienti. Le terapie intensive occupate sono 9, una in più rispetto a ieri.

Sardegna - Sono 226 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 agosto 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri è stato registrato un morto nell'isola, si tratta di un 79enne di Oristano. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.024 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 101, 2 in meno di ieri. In isolamento domiciliare 11.816 persone.

Toscana - Sono 276 i nuovi contagi da Coronavirusin oggi, 29 agosto, in Toscana. Nessun decesso. Sono stati eseguiti 277 tamponi molecolari e 1.857 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,9% è risultato positivo. Sono invece 439 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.530, +0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 286 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (4 in più).

Basilicata - Sono 126 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 agosto in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi di Sars Cov-2 sono stati individuati su un totale di 573 tamponi eseguiti. Nello stesso report sono state registrate 175 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 41 (-1) di cui 2 in terapia intensiva: 21 nell'ospedale di Potenza; 20 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 7.271. Quanto alla vaccinazione, dall'inizio della campagna in Basilicata sono state somministrate 1.289.020 dosi, di cui 84,7 per cento di prime, 80 per cento di seconde, 65 per cento di terze e 3,4 per cento di quarte.