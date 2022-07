Sono 88.121 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 253 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 446.718 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 19,7%.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 6.892 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 luglio 2022 in Lazio, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.453 tamponi molecolari e 35.894 antigenici con un tasso di positività al 16,6%. I ricoverati sono 1.121, 5 in meno da ieri, 74 le terapie intensive occupate, una in meno di ieri, e 8.693 i guariti delle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 3.032.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 1.005 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 1.036 i nuovi casi e 2 i decessi; la Asl Roma 3 registra 991 nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 4 sono 328 i nuovi casi; nella Asl Roma 5 sono 579 i nuovi casi; nella Asl Roma 6 sono 476 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 2.477 nuovi casi: nella Asl di Frosinone 825 casi e 2 decessi; nella Asl di Latina 1.079 nuovi casi e 1 decesso; nella Asl di Rieti 235 i nuovi casi e nella Asl di Viterbo sono 338 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore.

SARDEGNA - Sono 2.294 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 luglio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10697 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 180 come ieri. In isolamento domiciliare 39.060 persone.

CALABRIA - Sono 3.496 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 luglio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti per un totale di 2.789 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.913 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri i guariti sono stati 2.603. I ricoveri sono 331, 3 in più di ieri e 15 terapie intensive occupate, 3 in meno da ieri.

ABRUZZO - Sono 3.333 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 luglio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti per un totale di 3446 vittime. Da ieri sono guarite 12.354 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.117 tamponi molecolari e 12.039 test antigenici.

Di questi 285 pazienti, 10 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. Sono 11 le terapie intensive occupate, 2 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L'Aquila (+549 rispetto a ieri), Chieti (+1009), Pescara (+809) e Teramo (+775).

EMILIA - Sono 3.889 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 luglio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Sono 41 i morti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,5%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 48 (+2 rispetto a ieri, +4,3%), l’età media è di 62,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.804 (-8 rispetto a ieri, -0.4%), età media 75,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 972 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 358.952) seguita da Modena (609 su 266.046) e Rimini (420 su 163.932); poi Ravenna (376 su 163.288), Piacenza (293 su 87.824), Reggio Emilia (288 su 195.557), Cesena (259 su 97.372) e Parma (180 su 145.480); quindi Forlì (176 su 80.571), Ferrara (170 su 122.384) e, infine, il Circondario Imolese, con 146 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 54.403. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 70.885 (-1.129).