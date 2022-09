Sono 18.854 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore contro i 23.161 di ieri e soprattutto i 17.574 di mercoledi' scorso. I tamponi processati sono 171.457 (ieri 184.211) con un tasso di positivita' che dal 12,6% scende all'11%. I decessi di oggi sono 69 (ieri 93), per un totale da inizio pandemia di 176.404. Le terapie intensive scendono di 12 unita' (ieri -13) ed ora sono 151 con 15 ingressi del giorno; in calo di 149 unita' (ieri -121) i ricoveri ordinari, per un totale di 3.719 .

La regione con il maggior numero di nuovi casi e' sempre la Lombardia con 2.871 casi davanti ad Emilia Romagna (+2.429) - il cui numero di contagi e' pero' comprensivo anche del mancato invio dei dati di ieri - il Veneto (+2.326), il Lazio (+1.553) e la Campania (+1.529). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale cosi' a 22.096.450. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 21.915 (ieri 31.699) per un totale da inizio pandemia di 21.469.146, mentre gli attualmente positivi diventano 450.900, in calo di 3.135 unita' rispetto a ieri (quando erano scesi di 8.634); le persone in isolamento domiciliare sono 447.030.