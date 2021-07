Sono 932 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 3 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 22 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 228.127 tamponi con un tasso positività allo 0,4%. In calo l'occupazione delle terapie intensive, che sono 204, nove in meno rispetto a ieri. Scendono anche di 75 unità i ricoveri, portando il numero a 1.394.

I dati delle Regioni

LAZIO - Sono 85 nuovi contagi da Covid registrati oggi, 3 luglio, nel Lazio su quasi 8mila tamponi (-215) e quasi 19mila antigenici per un totale di oltre 26mila test. Tre i decessi (-2), mentre i ricoverati sono 155 (-7). I guariti sono 180, le terapie intensive sono 40 (-2). "Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 51. Rt in calo allo 0,6 e incidenza sotto i 10 ogni 100mila abitanti", comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

PUGLIA - Crescono lievemente i nuovi casi di Covid19 oggi in Puglia, a fronte di un lieve rialzo dei test. Non si registrano decessi come ormai avviene da alcuni giorni. Aumenta lievemente il numero dei nuovi guariti e pertanto anche il calo degli attuali positivi è contenuto. In discesa i ricoverati. Come si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi, su 6.269 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 47 contagi: 4 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. Ieri i nuovi casi erano 43 su 5.968 test. I decessi rimangono fermi a 6.642.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.694.462 test. Sono 244.165 i pazienti guariti mentre ieri erano 244.093 (+72). I casi attualmente positivi sono 2.664 mentre ieri erano 2.689 (-25). I ricoverati sono 123 mentre ieri erano 129 (-6). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 253.471 così suddivisi: 95.212 nella provincia di Bari; 25.596 nella provincia di Bat; 19.824 nella provincia di Brindisi; 45.169 nella provincia di Foggia; 26.991 nella provincia di Lecce; 39.498 nella provincia di Taranto; 814 attribuiti a residenti fuori regione;367 provincia di residenza non nota.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 10 i nuovi contagi da Covid rilevati oggi, 3 luglio, in Friuli Venezia Giulia su 2.718 tamponi molecolari e una percentuale di positività dello 0,37%. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per l'80% si tratta di persone al di sotto dei 59 anni. Sono inoltre 971 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali non sono stati rilevati casi. Oggi non si registrano decessi e non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 8.

EMILIA ROMAGNA - Sono 65 i nuovi contagi da Covid rilevati oggi, 3 luglio, in Emilia-Romagna su un totale di 22.556 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore; la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,3%. Non si registra alcun decesso. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi a 13.264. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (nessuna variazione rispetto a ieri), 161 quelli negli altri reparti Covid (-14). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti, senza nessuna variazione rispetto a ieri: 1 a Parma, 1 a Reggio Emilia, 6 a Modena, 11 a Bologna, 2 a Ferrara, 1 a Rimini. Nessun ricovero in terapia intensiva a Piacenza, Imola, Ravenna, Forlì, Cesena.

MARCHE - Sono 32 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 3 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.733 tamponi: 894 nel percorso nuove diagnosi (di cui 198 screening con percorso Antigenico) e 839 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 32 (2 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 22 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (13 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di 198 test antigenici effettuati e 5 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 3%.

TOSCANA - Sono 50 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Tre i morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 5.445 tamponi molecolari e 10.716 antigenici rapidi, di cui lo 0,3% è risultato positivo. L'età media dei nuovi positivi odierni è di circa 37 anni. In isolamento a casa 1.498 persone. Le persone ricoverate nei posti letto, dedicati ai pazienti Covid, oggi sono complessivamente 103, 2 in più rispetto a ieri, 18 in terapia intensiva stabili rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 132.

BASILICATA - Sono 11 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 3 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 538 tamponi molecolari. Nessun guarito da ieri. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17, uno in più, di cui nessuno in terapia intensiva, mentre gli attuali positivi sono in tutto 692, dieci in più.

Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.703 dosi. Finora sono 300.718 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino pari a una percentuale del 54,4 per cento e 160.939 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose - 29,1 per cento - per un totale di somministrazioni effettuate pari a 461.657. I residenti in Basilicata sono 553.254.

CALABRIA - Sono 56 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 3 luglio, in Calabria, su 2.016 tamponi effettuati. Lo riferisce il bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria che parla anche di +1.334 guariti e zero morti (per un totale di 1.228 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -1.278 attualmente positivi, -1.280 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 6). Dei 56 casi positivi odierni, 13 sono migranti.