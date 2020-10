Sono 9338 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 73 decessi, che portano il totale a 36.616 dall'inizio dell'emergenza.

Veneto

Nessuna nuova vittima in Veneto, a fronte di un calo della curva di contagi (502 nuovi casi). Il bollettino regionale registra il nuovo aumento dei pazienti ricoverati in regime ordinario (+19, 496 in totale), mentre restano invariate le terapie intensive restano (52 i pazienti ricoverati, con 44 positivi). Scendono nettamente a 13.061 gli isolamenti fiduciari, 748 in meno, dei quali 4.920 (-183) sono positivi.

Toscana

Altri 986 casi in Toscana, con un numero di tamponi in netto calo: da oltre 13 mila di ieri a 10.557 dell'ultima giornata. Delle 10.851 persone malate, la quasi totalità si trova in isolamento a casa (10.340), mentre 511 sono ricoverati in ospedale, 71 in più rispetto a ieri. Escludendo i tamponi di controllo, nell'ultimo giorno sono state sottoposte a test 7.178 persone: di questi il 13,7%, dato più alto di ieri, è risultato positivo. Purtroppo si contano anche 12 morti (sei uomini e sei donne, età media 87 anni), che fanno lievitare a 1.206 il numero dei decessi da febbraio. Le persone già guarite sono 11.731 (49,3 per cento di tutti i casi), cresciute dello 0,9 per cento nelle ultime ventiquattro ore. L'età media dei 986 casi di oggi è di circa 43 anni. Focolaio in una Rsa di Calenzano (Fi): 19 anziani positivi al tampone, compresi vari casi a bassa carica virale da rivalutare. Tra i 38 dipendenti 7 risultano positivi.

Marche

Cresce ancora nelle Marche il rapporto tra casi individuati e tamponi processati in un giorno: nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono stati 98, il 14,1% rispetto ai 694 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Ieri, i positivi erano stati 204, il 12,3% dei 1.662 test effettuati. I contagi comprendono 13 soggetti sintomatici, 21 contatti in ambiente domestico, 15 contatti stretti di positivi, 17 all'interno di comunità, 2 riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 3 contatti in ambito lavorativo, 12 contatti in ambiente di divertimento, 2 contatti in setting assistenziale, 5 rilevati in ambiente scolastico e per 8 si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 523 test nel percorso guariti.

Piemonte

Attesa per i dati. Da oggi, su disposizione del governatore Cirio, ai confini con la Francia verranno effettuati "controlli a campione" su chi transita per verificare la temperatura corporea. "Correttivi o la regione sarà allo sbando", il monito di Mauro Salizzoni, uno dei più importanti e noti trapiantologi italiani, ora in pensione, e vicepresidente Pd del Consiglio regionale.

Alto Adige

Altri 85 casi in Alto Adige, con una nuova vittima. Il numero delle persone positive al coronavirus sale a 4.904: 67 i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, invariato il numero di quelli in reparti di terapia intensiva (7). In isolamento domiciliare si trovano 4.589 persone, delle quali 15 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Sono guarite 3.851 persone.

Puglia

Altri 321 positivi in Puglia, a fronte di soli 2.446 test effettuati. Si contano 4 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Sardegna

Sono 159 i nuovi contagi in Sardegna (6.225 in totale i casi da inizio epidemia). Non si registrano nuove vittime, in tutto 174. Sono 210 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2 rispetto al dato di ieri), mentre 33 (+4) sono quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.259.

Abruzzo

Sono 159 i nuovi positivi in Abruzzo su 2176 tamponi, nessuna nuova vittima. L'età dei nuovi contagiati è compresa tra 1 e 92 anni. Dei nuovi casi, 85 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37. Gli attualmente positivi in regione sono 2669 (+156 rispetto a ieri). Sono 197 i pazienti (+27 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2459 (+129 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

Basilicata

Ottanta dei 1.330 tamponi esaminati in Basilicata fra sabato scorso e ieri sono risultati positivi. Sono salite a 39 le vittime da inizio epidemia, altre due nel fine settimana. Gli attualmente positivi sono 595, 480 i guariti (nove negli ultimi due giorni). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 52 (uno solo in terapia intensiva, a Potenza).