Sono 23.225 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 993 morti che portano il totale a 58.038 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

VENETO - Sono 3.581 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, secondo il bollettino di oggi anticipato dal presidente Luca Zaia. Si registrano altri 95 morti.

LAZIO - Sono 1.769 (-22) i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 38 morti (-7).

PUGLIA - Sono 1.602 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 42 morti. Sono stati effettuati 8.753 test per l'infezione da Covid-19, per un totale di 812.781 dall'inizio dell'emergenza. I pazienti guariti sono 15.912.

TOSCANA - Sono 929 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 38 i morti.

BASILICATA - Sono 142 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti. I tamponi sono stati 1.700.

MEDICI - Sale a 226 il bilancio dei medici morti in Italia, durante la pandemia di Covid-19. La Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, aggiorna il suo 'elenco caduti' ricordando l'ultima vittima: Gianluigi Rocco, psichiatra di Genova.

BORRELLI. A quanto si apprende, dopo che è risultato positivo al Coronavirus un suo stretto collaboratore, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli è in isolamento fiduciario fino all'8 dicembre. Borrelli sta bene e continua a lavorare da casa, ma non andrà a Bitti, paese colpito dall'alluvione, dove era atteso nei prossimi giorni.