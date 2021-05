Sono 10.176 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 8 maggio. Registrati inoltre altri 224 morti. I nuovi casi di covid riscontrati oggi in Italia sono emersi dopo aver analizzato 338.436 tamponi, con l'indice di positività che scende al 3%.

Nelle ultime 24 ore si registrano altri 224 morti che portano il totale delle vittime a 122.694 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.211 persone (-42 da ieri), con 110 nuovi ingressi. Sono 15.799 i ricoveri ordinari (-532 da ieri), 3.590.107 guariti in totale (+17.394) e 390.120 gli attualmente positivi (-7.444), secondo i dati odierni del bollettino, resi noti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile.

I dati dalle Regioni

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 68 i nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti, di cui due dei giorni scorsi, ma registrati solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.916 tamponi molecolari e 2.847 test rapidi antigenici. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 21 e si riducono anche quelli negli altri reparti che risultano essere 157. Da inizio pandemia nella Regione i morti sono stati 3.740.

LAZIO - Sono 999 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo la tabella del bollettino di oggi, 8 maggio. Registrati inoltre altri 15 morti. Nella Regione, "su oltre 16mila tamponi (+385) e oltre 23mila antigenici per un totale di quasi 40mila test, si registrano 999 casi positivi (-64), 15 decessi (-2) e +1.354 guariti" riferisce l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500".

Sono 38.190 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.868 ricoverati, 273 in terapia intensiva e 36.049 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 285.123, i decessi 7.867 e il totale dei casi esaminati è pari a 331.180, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

CAMPANIA - Sono 1.415 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Registrati inoltre altri 35 morti: 17 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 22.197 i tamponi molecolari effettuati. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 6,37%. Dei 1.415 nuovi positivi, 440 sono sintomatici o paucisintomatici.

ABRUZZO - Sono 85 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6 morti. I guariti o dimessi da ieri sono 168. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.855 tamponi molecolari e 3.140 test antigenici. A oggi i ricoveri Covid in area medica sono 281, 28 in terapia intensiva e 7.513 in isolamento domiciliare.

BASILICATA - Sono 121 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata. Si registrano altri due decessi. I nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (117 sono residenti) su un totale di 1.488 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale. Le persone decedute risiedevano a Castelluccio Superiore e Pescopagano. I lucani guariti o negativizzati sono 266. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.820 (-151), di cui 5.664 in isolamento domiciliare. Sono 17.954 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 527 quelle decedute.

EMILIA-ROMAGNA - Sono 875 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna, secondo la tabella del bollettino di oggi, 8 maggio. Registrati inoltre altri 15 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella Regione si sono registrati 375.371 casi di positività, 875 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.214 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,9%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultra ottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 65 anni in su, mentre da giovedì sono aperte le prenotazioni anche per i 60-64enni, con le somministrazioni già iniziate. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 1.886.312 dosi; sul totale, 641.566 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.470 tamponi molecolari, per un totale di 4.519.158. A questi si aggiungono anche 14.744 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.809 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 324.679. Purtroppo, si registrano 15 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.007. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 189 (-6 rispetto a ieri), 1.365 quelli negli altri reparti Covid (-51).

VALLE D'AOSTA - Sono 40 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 maggio in Valle d'Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un altro decesso. In Valle D’Aosta da inizio epidemia il totale di persone affette da Covid-19 è 11.209. Il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione rileva oggi 605 positivi attuali, -25 rispetto a ieri, di cui 25 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva, e 571 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti di 64 unità rispetto a ieri raggiungendo quota 10.142. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 118.570, +701 rispetto a ieri, di cui 26.243 processati con test antigenico rapido. I decessi di persone risultate positive al coronavirus in Valle d’Aosta da inizio emergenza sono 462.

PUGLIA - Sono 979 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 8 maggio. Registrati inoltre altri 21 morti. Sono in risalita i nuovi casi positivi al covid 19 oggi a fronte di un lieve calo dei test. Sostanzialmente stabili i decessi. Continuano ad aumentare i guariti a un ritmo costante e pertanto prosegue la flessione degli attuali positivi e dei ricoverati, secondo i dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute.

Oggi su 11.543 tamponi sono stati rilevati 979 contagi. Ieri i nuovi casi erano 870 su 11.686 test. Sono stati registrati 21 decessi. Ieri i morti erano 20. In tutto hanno perso la vita per il covid 6.078 persone.

TOSCANA - Sono 676 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Oggi si registrano 21 nuovi morti. I nuovi contagiati dal Covid (652 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico) portano il numero totale a 232.536 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 208.320 (89,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.829 tamponi molecolari e 13.395 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 9.236 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 17.843, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.322 (44 in meno rispetto a ieri), di cui 214 in terapia intensiva (6 in meno). Dei 21 nuovi decessi, 15 sono uomini e 6 le donne con un'età media di 76 anni.

MARCHE - Sono 254 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 8 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. La regione, inserita in zona gialla, rimarrà nella stessa fascia -con spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena- anche da lunedì 10 maggio. Oggi il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4758 tamponi: 2652 nel percorso nuove diagnosi (di cui 635 nello screening con percorso Antigenico) e 2106 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,6%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 254 (66 in provincia di Macerata, 40 in provincia di Ancona, 84 in provincia di Pesaro-Urbino, 22 in provincia di Fermo, 33 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (42 casi rilevati), contatti in setting domestico (59 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (78 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (18 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 51 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 635 test e sono stati riscontrati 30 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.

PIEMONTE - Sono 719 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 26.236 tamponi, di cui 17.760 antigenici con una percentuale di positività del 2,7%. Da ieri ci sono stati 971 guariti nella Regione.

I ricoverati in terapia intensiva sono 166, quattro in più rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 1726, 38 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.711.

CALABRIA - Sono 334 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 492 guariti o dimessi. Stabili le terapie intensive