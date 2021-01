Sono 16.146 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 15 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 477 morti che portano il totale a 81.325 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19.

I dati delle regioni:

Toscana - Sono 446 i nuovi casi positivi registrati oggi, 15 gennaio, in Toscana "su 9.053 tamponi molecolari e 5.164 test rapidi". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Il totale dei positivi, da inizio epidemia, è pari a 127.010 unità. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, l’11% ha 80 anni o più).

Abruzzo - Sono 240 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 90 anni) di coronavirus registrati oggi in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalla regione, sono stati segnalati altri 2 morti.

Puglia - Sono 1.295 i contagi da coronavirus in Puglia secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso oggi, 15 gennio, dalla Regione. Sono stati registrati 321 morti. Tra i positivi, 453 sono in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 130 nella provincia Bat, 292 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 278 in provincia di Taranto, 3 casi di residenza non nota.

Sardegna - Altre 13 persone sono morte in Sardegna per il Covid 19 nelle ultime 24 ore, 260 sono i nuovi casi di positività registrati nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. I tamponi in più eseguiti sono 2.258 test. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 510 (-17 rispetto al dato di ieri), mentre sono 50 (dato invariato) i pazienti in terapia intensiva.

Lombardia - Scende all'8,3% dal 9% di ieri il tasso di positività rispetto ai tamponi processati. Ieri, questi sono stati 26.535, rilevando 2.205 nuovi contagiati al Covid19 nella regione. I morti, da ieri, sono 68, e portano il totale da inizio pandemia a 26.094.

Lazio - "Oggi su oltre 12mila tamponi nel Lazio (-1.873) e oltre 16mila antigenici, per un totale di oltre 28mila test, si registrano 1.394 casi positivi (-422), 36 i decessi (-11) e +1.583 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano i ricoveri nelle terapie intensive". Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Valle d'Aosta - Nessun nuovo decesso e 416 positivi attuali, +4 rispetto a ieri, di cui 40 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva, e 373 in isolamento domiciliare. Sono i numeri dell'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta, resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione.

Emilia-Romagna - Altri 1.794 casi rispetto a ieri. Vengono registrati 67 nuovi decessi.

Friuli Venezia Giulia - Sono stati rilevati 576 nuovi contagi ai quali si aggiungono 122 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 9,15%. I decessi registrati sono 24, ai quali si aggiungono 5 morti pregresse afferenti al periodo tra il 30 dicembre 2020 e il 10 gennaio 2021.