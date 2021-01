ROMA. Sono 18.020 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 7 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati 414 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 121.275 tamponi. L'indice di positività si attesta attorno al 14,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.587, con un incremento di 16 unità.

I dati delle regioni.

TOSCANA - In Toscana "i nuovi casi positivi sono 667 su 8.377 tamponi molecolari e 1.085 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di oggi sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Sono 18 i nuovi decessi.

PUGLIA - Oggi in Puglia sono stati registrati 657 contagi da Covid-19 (su 3.176 tamponi effettuati) e 21 morti. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Michele Emiliano.

VENETO - Il Veneto registra oggi 3.596 nuovi positivi e 43 vittime nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regioneaggiornato alle ore 8 di oggi. Il dato complessivo dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale a 277.331, quello dei decessi a 7.157. La pressione sugli ospedali resta alta ma in leggero calo. I pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici sono 2.978 (-1), mentre sale il numero dei malati nelle terapie intensive, 389 (+15).

LOMBARDIA - Sono 2.799 i contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi, 7 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati 34 morti che portano il totale a 25.532 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia nella regione.

CAMPANIA - Sono 1.052 i nuovi casi di coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 39 morti, di cui 8 deceduti nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

VALLE D'AOSTA - Sono 33 i nuovi casi di coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi. Da ieri non sono stati registrati nuovi decessi.

EMILIA ROMAGNA - Nuovi positivi di nuovo oltre i 2 mila e altri 64 morti. E’ il bilancio dell’ultimo bollettino relativo all’emergenza coronavirus in Emilia-Romagna. Complessivamente, dall’inizio dell’epidemia in regione si sono registrati 184.889 casi di positività, quindi 2.228 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.629 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

SARDEGNA - Altri 9 morti in Sardegna per Covid-19 e 340 nuovi casi di positività, rilevati nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale.

CALABRIA - Oggi in Calabria, secondo i dati del bollettino regionale, sono stati riscontrati 361 nuovi casi di coronavirus dopo aver analizzato 1.747 tamponi. Registrate inoltre altre 4 vittime. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato dunque positivo il 20,66% dei soggetti sottoposti a test.