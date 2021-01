Sono 19.978 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 9 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 483 morti che portano il totale a 78.394 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 172.119 tamponi. Il tasso di positività è all'11,6%. Diminuiscono i ricoverati con sintomi: oggi nei reparti ospedalieri ci sono 53 pazienti in meno di ieri, in totale sono 23.260. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 in più di ieri. In totale i pazienti in rianimazione sono 2.593.

I dati delle regioni:

LOMBARDIA - Sono 2.799 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 34 morti.

VENETO - Sono 3.100 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 9 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 82 morti che portano il totale a 7.345 dall'inizio dell'emergenza, legata all'epidemia di Covid 19.

TOSCANA - Sono 529 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 9 gennaio. Si registrano altri 10 morti.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.790 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Emilia Romagna su un totale di 15.467 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 11,6%. Da ieri sono segnalati altri 69 morti.

PUGLIA - Sono 1.499 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 27 morti. I tamponi effettuati da ieri sono stati 10.880. Dei nuovi casi 494 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 161 nella provincia BAT, 248 in provincia di Foggia, 181 in provincia di Lecce, 272 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 5 residenti in provincia non nota.

VALLE D'AOSTA - In Valle d'Aosta si sono registrati 12 nuovi casi di persone positive al covid rispetto a ieri. l totale degli attuali positivi è di 437, 50 dei quali sono ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva e 386 in isolamento domiciliare. Il numero dei morti è stabile a 338. I dati sono forniti dal bollettino di aggiornamento della Regione.

LAZIO - Oggi nel Lazio su quasi 12 mila tamponi (-632) si registrano 1.543 casi positivi (-70), 54 i decessi (+9) e +1.175 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano i decessi e le terapie intensive.

SARDEGNA - Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 305 nuovi casi. Si registrano anche 7 decessi (817 in tutto).