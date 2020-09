Sono 1.494 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, che fa salire il numero degli attualmente positivi in Italia a 50.323.

Rispetto al giorno prima sono stati registrati altri 16 decessi, che portano il totale a 35.851 dall'inizio dell'emergenza. Sono stati eseguiti 51.109 tamponi, un numero nettamente inferiore rispetto alla media delle ultime settimane. I pazienti in terapia intensiva sono 264 (+10 da ieri). Nessuna regione è a zero contagi.

Dal giorno precedente nessuna regione italiana è risultata a zero contagi da coronavirus. Picco di casi in Campania (295), 211 nel Lazio, 183 nel Veneto. Scende la Lombardia con 119 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Un solo riscontro in Valle d'Aosta, 2 in Friuli Venezia Giulia e 4 in Abruzzo e Molise.

Intanto nel mondo sono più di 33 milioni i casi di coronavirus, mentre quasi un milione di persone ha perso la vita per complicanze legate all'infezione. Sono dati della Johns Hopkins University, che aggiorna a 33.078.537 il numero dei contagi a livello globale. Si avvicina al milione, invece, il numero delle vittime, attestato a 997.737 per la Johns Hopkins University.

Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, con oltre sette milioni di casi, seguito dall'India, dove sono stati superati i sei milioni di contagi.