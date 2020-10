Sono 10.925 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in aumento rispetto ai 10.010 comunicati ieri. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 47 decessi, che portano il totale a 36.474 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti oltre 165.837 tamponi. I pazienti ricoverati sono 7.322, con un incremento di 506 unità. In terapia intensiva, 705 malati (+67).

La tabella con i numeri regione per regione

Emilia Romagna

Sono 641 i nuovi positivi in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'ente regionale in una nota. Salgono così a 40.333 i casi totali da inizio epidemia con gli ultimi 13.313 tamponi eseguiti in un giorno. Si registrano inoltre 5 nuovi decessi, tutti uomini: 2 a Parma (87 e 62 anni), 2 a Modena (87 e 95 anni), 1 a Rimini (67 anni). Sono 65 i pazienti in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri) e 427 (+23 sempre da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Toscana

In Toscana sono oggi 879 i casi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri (826 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening) su un totale di casi registrati dall`inizio dell`epidemia pari a 21.896 unità. I nuovi casi sono il 4,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.Gli attualmente positivi sono oggi 9.247, +8,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 394 (35 in più rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi.

Veneto

Nuova impennata dei positivi Covid in Veneto, che oggi registra 774 casi in più e 3 vittime. Lo afferma il bollettino della Regione. Il totale dei contagiati ha raggiunto quota 35.051, quello dei morti 2.247 dall'inizio dell'epidemia. In controtendenza rispetto all'aumento dei positivi, diminuisce in queste ore in Veneto il numero delle persone in isolamento domiciliare, calate di 378 unità. Sono passate da 14.251 a 13.873.

Lazio

Ancora in crescita i casi nel Lazio: nelle ultime 24 ore si contano 994 positivi, 12 decessi e 62 guariti. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanitaà Alessio D'Amato, specificando che il dato tiene conto di oltre 200 recuperi di notifiche nella Asl Roma 2 e in quella di Frosinone.

Marche

Nelle ultime 24 ore si sono mantenuti ancora sopra i cento i positivi nelle Marche: sono 121 tra le 1.221 nuove diagnosi effettuate. La più colpita è la provincia di Ancona con 35 nuovi casi; seguono Pesaro Urbino (25), Ascoli Piceno (21), Macerata (19) e Fermo (16); cinque casi provengono invece da fuori regione.

Umbria

Sono 205 i nuovi casi di positività accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, a fronte di un alto numero di tamponi processati, 3.525. Si registra un decesso in più (sono 92 in tutto): si tratta di un uomo di 75 anni morto ieri mattina all'ospedale di Terni. I guariti sono 35 (2.188 dall'inizio della pandemia), ma si registra un balzo in avanti nel numero dei ricoverati: 25 in più nelle ultime 24 ore e 115 in tutto. Di questi, 16 si trovano in terapia intensiva (uno in più di ieri).

Puglia

In Puglia, sono stati registrati 350 nuovi casi positivi: 158 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 21 in provincia BAT, 89 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 54 in provincia di Taranto, 4 attribuiti a residenti fuori regione.

Le altre regioni

Novanta nuovi casi positivi in Basilicata, dove ieri sono stati processati 1.140 tamponi. In Abruzzo sono 148 oggi i nuovi positivi e 2 i morti. Sono 182, invece i ricoverati, di cui 13 in terapia intensiva. In Val d'Aosta 78 nuovi positivi. In Sardegna 130 nuovi casi e un morto.