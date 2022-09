Sono 24.855 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore contro i 6.610 di ieri e i 31.088 di martedi' scorso; 202.240 i tamponi processati a fronte dei 63.822 di ieri per cui il tasso di positivita' sale dal 10,4 al 12,3%. I decessi di oggi sono 80 (ieri 40), per un totale da inizio pandemia di 175.952. Restano 185, come ieri, le terapie intensive - con 24 ingressi del giorno - mentre sono 107 in meno i ricoveri ordinari (ieri -7) per un totale di 4.459. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di nuovi casi oggi e' la Lombardia con 3.980, davanti a Veneto (3.074), Campania (2.455), Lazio (2.131) e Piemonte (1.818). Il numero dei casi totali da inizio pandemia sale a 21.969.725. I dimessi/guariti di oggi sono 42.884 per un totale da inizio pandemia di 21.222.429 mentre gli attualmente positivi scendono di 18.116 unita' e diventano 571.344; di questi, 566.700 sono in isolamento domiciliare.