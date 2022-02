ROMA. L’Italia comincia a piccoli passi il ritorno alla normalità o, quanto meno, a una situazione più “leggera”. Da oggi cade l’obbligo di mascherina in luoghi aperti, tranne in caso di assembramenti. La Campania, però, mantiene ancora il vincolo ovunque, dettagliando maggiormente luoghi e criteri rispetto all’ordinanza del ministro. E riaprono anche le discoteche, con i gestori che adesso sperano di non chiudere più. Ma ci sono anche ipotesi che potrebbero diventare concrete.