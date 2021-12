Oltre mille positivi al Covid-19 a Caserta e il sindaco Carlo Marino prepara un'ordinanza restrittiva in vista dell'ultimo dell'anno. L'ordinanza, che Marino dovrebbe firmare in queste ore, vieterà dalle ore 11 del 31 dicembre alle ore 5 del mattino seguente il servizio ai tavolini posti all'esterno dei bar e il servizio al bancone all'interno dei bar. L'ordinanza prevederà inoltre la chiusura di tutte le aree mercatali nel giorno di San Silvestro.

Le norme rappresentano un ulteriore irrigidimento rispetto a quanto previsto dall'ordinanza della Regione Campania che già vieta l'asporto nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio, nonché il consumo di cibo e bevande, con l'esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche dal 23 dicembre al 1° gennaio 2022. La decisione di adottare l'ordinanza, spiega Marino, è stata presa alla luce della situazione dei contagi in città: "Sono 1.032 i casi di Covid in città e abbiamo tante file per eseguire i tamponi.

La situazione è pericolosa e bisogna stare attenti. Se potete - ha aggiunto rivolgendosi ai cittadini casertani in un video pubblicato su Facebook - restate a casa, non frequentate luoghi pubblici, evitate passeggiate inutili. Questa settimana è il momento dell'attenzione massima, rischiamo fortemente la chiusura delle scuole appena dopo le festività natalizie e rischiamo di diventare zona rossa. Si rischia un lockdown in città e la chiusura delle attività commerciali".