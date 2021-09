NAPOLI. Scendono i nuovi casi (-7,3%), i ricoveri ordinari (2% in meno) e le terapie intensive (anche se solo dell’1%). La cattiva notizia arriva invece dai vaccini: i nuovi vaccinati in Campania sono crollati del 33% in due settimane. In base ai dati dei report diffusi dalla Regione, infatti, nelle ultime due settimane il numero delle prime dosi somministrate è stato nettamente inferiore a quelle delle due settimane precedenti. LA FRENATA DELLE PRIME DOSI. Dall’8 al 21 settembre, infatti, sono state somministrate 90.216 prime dosi, a fronte delle 120.636 dei 14 giorni precedenti.