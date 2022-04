NAPOLI. Tra pandemia e conflitto russo-ucraino, se famiglie e pensionati sono sempre più in affanno nell’arrivare a fine mese, le imprese lottano per sopravvivere. In Campania hanno già chiuso i battenti quindici forni, tre mulini hanno rallentato la produzione per il caro energia e la mancanza di materia prima, decine di aziende artigiane nel campo della pasticceria sono in difficoltà proprio quando dovrebbero incrementare la produzione con l’avvicinarsi delle festività pasquali. «LE BOLLETTE SONO TRIPLICATE».