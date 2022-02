NAPOLI. «La prossima settimana torniamo in zona bianca e questa è la conferma che abbiamo retto in maniera eccellente la quarta ondata Covid». A confermarlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che avverte i cittadini: «Siamo tutti stanchi, abbiamo tutti voglia di tornare alla vita, ma abbiamo tutti il dovere di mantenere in funzione il cervello. Già la scorsa primavera ci siamo sentiti liberi tutti, poi abbiamo trovato una variante che ci ha messo in croce.