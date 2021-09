NAPOLI. Prima gli anziani più fragili e il personale sanitario, a iniziare dagli ospiti delle Rsa. Come nel gioco dell’oca, con i vaccini siamo di nuovo alla casella di partenza. «Per la terza dose ci stiamo già preparando», annuncia il presidente della Campania, Vincenzo De Luca (nella foto). La Regione ha già ben chiaro il quadro delle priorità: in pratica si tratterà di replicare in gran parte lo schema già seguito nella prima tornata di vaccinazioni.