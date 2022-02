NAPOLI. Nel giorno in cui va in vigore lo stop all’uso della mascherina all’aperto decretato dal Governo, il governatore Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì, ribadisce che in Campania «abbiamo deciso diversamente, l’obbligo rimane. Non è un grande sacrificio. Vorremmo evitare, diversamente dal Governo nazionale, finzioni e prese in giro». Lo “sceriffo” va in direzione ostinata e contraria, insomma, e attacca: «Da Roma si stabilisce che non è obbligatorio l’uso della mascherina ma bisogna portarla in tasca, e poi metterla in caso di assembramenti.