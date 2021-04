MONDRAGONE. «Abbiamo un dato alto sul numero di positivi, ancora l’altro giorno eravamo a 1.800. Siamo per la linea di massimo rigore per non giocarci la stagione estiva. Già oggi qualche infetto che troviamo è il risultato di Pasqua e Pasquetta. La mascherina in Campania va indossata anche quando si dorme. C’è da capire bene come vengono valutati i positivi, anche perché sono per il 99 per cento asintomatici o paucisintomatici. Ho la sensazione che da altre parti d’Italia non adottino, lo stesso rigore della Campania.