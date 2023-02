"L'accorpamento di istituti toscani va a pregiudicare la capacita' di svolgere un servizio scolastico adeguato nelle aree della Toscana diffusa, la funzionalita', l'efficienza, il servizio. Con il ricorso alla Corte costituzionale vogliamo dire che la scuola pubblica non puo' essere penalizzata e ridimensionata, non puo' essere considerata oggetto di tagli in questo momento". A dirlo e' il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, annunciando il ricorso alla Consulta contro la norma approvata dal Governo sugli accorpamenti scolastici.

La Giunta regionale, infatti, ha approvato ieri una delibera che ha dato mandato all'avvocatura regionale di costituirsi in giudizio contro la legge finanziaria 197/2022. "In Toscana significa - spiega Giani - una riduzione del personale di circa 40 unita' tra le figure di vertice, il personale e funzionari di alto livello nelle segreterie. E' evidente che con 40 direttori in meno si vanno ad accorpare istituti. Ho preso posizione contro l'accorpamento di istituti prestigiosi di Firenze come il Galileo e il Michelangiolo".

Per il presidente della Regione, il Governo "deve metterci i soldi, c'e' bisogno di risorse per poter consentire di lasciare inalterato il numero dei dirigenti e dei direttori didattici, questa e' una priorita'. Sulla legge finanziaria c'erano 35 miliardi perche' - si chiede Giani - le maggiori insufficienze le abbiamo viste proprio su scuola e sanita'?".