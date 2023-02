Elezioni regionali 2023 in Lazio e Lombardia per eleggere i Governatori e i consigli regionali. I seggi si sono aperti dalle ore 7.00. Oggi si vota fino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00. Al voto sono chiamati oltre 12,8 milioni di cittadini, quasi 4,8 milioni nel Lazio e 8 milioni in Lombardia.

I candidati nel Lazio sono Francesco Rocca per il centrodestra, Alessio D'AMato per Pd e Terzo Polo, Donatella Bianchi per il M5S, Rosa Rinaldi per Unione Popolare e Sonia Pecorilli per il Pci. Candidati in Lombardia sono Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino per Pd e M5S, Letizia Moratti per il Terzo Polo e Mara Ghidorzi per Unione Popolare.

AFFLUENZA - L'affluenza alle ore 12 per le Regionali nel Lazio e in Lombardia è dell'8,56%. E' quanto riporta il sito del Viminale in relazione ai dati su 1882 comuni al voto. Alla stessa ora, alle precedenti elezioni regionali del 2018, l'affluenza era stata del 18,94%.

In particolare alle 12 in Lombardia l'affluenza registrata è al 9,20% e nel Lazio al 7,49%. Un calo consistente rispetto all'affluenza delle precedenti elezioni regionali.