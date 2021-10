Enrico Letta vince le elezioni suppletive nella città di Siena battendo lo sfidante più diretto, il candidato di centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi.

Dopo aver ricevuto i dati ufficiali dalle sezioni, i dirigenti locali senesi hanno fatto partire l'applauso al comitato elettorale del Pd allestito a Siena, presso l'hotel Garden, per seguire lo scrutinio del voto per le elezioni suppletive del collegio Toscana 12 della Camera. Oltre allo staff, erano presenti il segretario del Pd toscano, Simona Bonafè, il capogruppo in Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, la consigliera regionale Pd Lucia De Robertis, il segretario provinciale del Pd di Siena Andrea Valenti, il segretario comunale del Pd di Siena Massimo Roncucci, il segretario provinciale del Pd provinciale di Arezzo, Francesco Ruscelli.

Secondo i dati ufficiosi raccolti dal comitato elettorale del Pd senese, Enrico Letta è avanti di circa 10 punti rispetto al candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi.

"Benvenuto segretario Enrico Letta all’interno del gruppo @Deputatipd" ha twittato la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani.