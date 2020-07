L’appello dell’intero consiglio dei ministri a dedicare parte importante delle risorse per il Mezzogiorno non tocca Enel, la società a rilevante partecipazione pubblica accusata insieme a Eni, Ferrovie e Anas di impegnare fondi da venti anni a questa parte esclusivamente nel Nord Italia, ormai arrivato a un punto di saturazione degli investimenti.

Enel prosegue dritta nella strada di favorire il CentroNord e per sfregio contro il Governo impianta due centri per la logistica con due maxidepositi a Livorno e La Spezia, quando sarebbe stato più congruo seguendo i consigli del Governo impiantarli a Torre Annunziata e Termini Imerese, o Gioia Tauro, per dirne una.

Enel Logistic, con guida dell’ad Andrea Angelini parte con un peccato originario razzista e incline solo alla logica di far diventate il Nord più ricco a scapito del Sud, quello che il Governo non voleva. Evidentemente residui della Lega hanno ancora in mano leve importanti del potere.

L’obiettivo di intercettare parte dei flussi di container che passano per il Mediterraneo poteva avvenire per i porti del Mezzogiorno, più adatti, più performanti, bisognosi di Enel Logistic, che invece parte malissimo. I due siti pilota vanno subito cancellati e sostituiti con due centri pilota nel Meridione se Enel vuole dare una mano al Mezzogiorno e ridurre l’abisso con regioni ormai sature sul profilo della forza lavoro e degli investimenti, come Toscana e Liguria.

Il direttore di Enel Italia, Carlo Tamburi, non giustifica questa aggressione contro il Mezzogiorno e sposa la logica leghista di Enel di investire nel Nord, una logica che ha visto la stessa dedicare solo le briciole dei suoi investimenti al Sud negli ultimi venti anni.

Intanto con questa scelta i vertici Enel dovranno spiegare la loro politica razzista e antimeridionale al ministro del Mezzogiorno Provenzano, che è stato ridicolizzato e soprattutto dovranno tener conto di una politica che poteva aiutare il Sud e non creare ennesime occasioni di lavoro solo e sempre ed esclusivamente nel Nord Italia.

Dopo questa azione davvero eclatante contro il Governo i vertici dell’Enel dovrebbero vergognarsi e consegnare le dimissioni nelle mani del presidente del Consiglio Conte, le cui parole non sono state ascoltate e la cui politica a favore del Mezzogiorno è stata messa nel cestino.