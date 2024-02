ROMA. "Stasera in contemporanea tre luoghi iconici del patrimonio culturale della nazione italiana vengono illuminati con il tricolore e la scritta “io ricordo”. Il Colosseo, la Reggia di Capodimonte a Napoli e la pinacoteca di Brera a Milano. Accanto alle foibe carsiche, le foibe materiali dove tanti italiani innocenti sono morti per mano della violenza comunista di Tito, noi abbiamo avuto la foiba della memoria. Ossia un grande buco nero nella memoria collettiva e nazionale per cui c'è stato un lungo oblio delle vicende". Lo ha detto il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, alla cerimonia per l'illuminazione del Colosseo per il giorno del ricordo con una bandiera tricolore e la scritta 'Io ricordo', assieme al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Con un lungo e meticoloso lavoro stiamo provando a riempiere questo buco nero", ha precisato.