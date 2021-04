"Una vera miniera di oro nero". Così vengono definiti dagli inquirenti i guadagni derivanti dalle frodi in materia di accise ed Iva sui carburanti e dagli altri reati scoperti dalla Guardia di Finanza di Salerno e Taranto e dai carabinieri di Salerno nell'ambito delle indagini coordinate dalle Direzioni distrettuali antimafia di Potenza e Lecce che hanno portato stamane all'arresto di 37 persone. I profitti illeciti sono stati quantificati in circa 30 milioni di euro all'anno.

Il filone investigativo che ha riguardato la provincia di Taranto ha fatto emergere l'esistenza di una associazione di stampo mafioso, risorta dalle ceneri di altre organizzazioni neutralizzate da precedenti attività investigative, che si è ricomposta intorno alla figura di Michele Cicala, già condannato con sentenze definitive anche per estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso ed associazione per delinquere.

Il gruppo Cicala, che avrebbe avuto legami con esponenti del clan tarantino dei Catapano-Leone, sarebbe riuscito a controllare il territorio e i relativi traffici illegali reimpiegando il denaro in numerose attività economico-commerciali, alcune delle quali direttamente riconducibili all'organizzazione, anche attraverso una fitta rete di prestanomi. Il clan si è caratterizzato, secondo gli inquirenti, per un uso della violenza e delle armi messe al servizio della strategia criminale, volta ad acquisire il controllo di attività economiche, in particolare quella della distribuzione degli idrocarburi rivelatasi estremamente lucrosa.

L'associazione di stampo mafioso tarantina, utilizzando metodi fraudolenti innovativi nel settore del contrabbando di idrocarburi, si sarebbe collegata a gruppi criminali che operano nei medesimi settori con imprese che già avevano un loro mercato. In definitiva i tarantini si sono alleati con un gruppo criminale del Vallo di Diano, operativo a cavallo tra Basilicata e Campania proprio nel settore del contrabbando di carburanti, sviluppando attività illecite coordinate.

Gli ingenti guadagni di quelle attività venivano riciclati. In sostanza venivano vendute ingentissime quantità di carburante per uso agricolo, che beneficia di particolari agevolazioni fiscali, a persone che poi lo immettevano nel normale mercato per autotrazione, spesso utilizzando le cosiddette 'pompe bianche'.

I tarantini, oltre che per il raggiungimento delle proprie finalità, fornivano ai gruppi lucani, un elenco di nominativi, clonando le relative identità fiscali e libretti Uma (utenti motori agricoli), in modo che le imprese del sodalizio campano/lucano (peraltro con collegamenti con i casalesi) potesse fatturare fittiziamente la vendita del carburante per uso agricolo a tali ignari imprenditori agricoli. In realtà il prodotto veniva venduto in 'nero a operatori economici che lo immettevano in modo fraudolento nel mercato per autrotrazione con guadagni di circa il 50% sul costo effettivo di ogni litro di benzina e nafta venduti.

Tra le accuse contestate l'associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso, finalizzata alla commissione di gravi delitti contro il patrimonio, quali frodi in materia di accise ed Iva sui carburanti, intestazione fittizia di beni e società, truffa ai danni dello Stato, riciclaggio ed autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Delle 45 ordinanze, 26 sono agli arresti in carcere, 11 ai domiciliari, sei obblighi di dimora e due misure interdittive con sospensione dall'esercizio dalle funzioni per sei mesi per altrettanti appartenenti alle forze dell'ordine.

Inoltre le due organizzazioni, attraverso meccanismi informatici, ingannavano il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate che non era in grado di consegnare la fattura elettronica al cliente/agricoltore fittizio apparentemente destinatario del carburante. Quest'ultimo rimaneva così inconsapevole della finta operazione di vendita effettuato utilizzando il suo nominativo. Il prodotto usciva dai depositi fiscali 'scortato' da documenti che attestavano falsamente il trasporto di gasolio agricolo.

In caso di controllo da parte delle forze di Polizia, l'autista azionava un congegno elettromagnetico che azionava una pompa che iniettava un colorante, allineando il prodotto ai documenti esibiti. Il carburante agricolo, infatti, ha una colorazione diversa da quella del carburante normalmente usato per autotrazione. In assenza di controlli, il camion giungeva ai depositi commerciali riconducibili agli indagati simulava lo scarico del prodotto (sostando a favore delle telecamere di sorveglianza per un tempo compatibile a quello realmente necessario per le operazioni), oppure simulava il carico di gasolio per uso autotrazione (con gli stessi accorgimenti) e ripartiva 'scortato' da documenti fiscali di accompagnamento clonati rispetto alla numerazione del registro di carico e scarico che attestano il trasporto di gasolio per uso autotrazione registrati in caso di controllo.

Una volta giunto al destinatario finale senza controlli il Das clonato veniva strappato e l'operazione non registrata. Si completava così la vendita in 'nero' del carburante agricolo, utilizzato invece e venduto (ad un prezzo quasi doppio) per normali fini di autotrazione.