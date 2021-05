In carcere a Verbania l’udienza di convalida per il gestore dell’impianto della funivia del Mottarone Luigi Nerini, il capo servizio Gabriele Tadini e il direttore di esercizio Enrico Perocchio in stato di fermo dall’alba di mercoledì per il disastro di domenica 23 maggio quando una cabina è precipitata uccidendo 14 dei 15 turisti a bordo. I tre vengono ascoltati dal gip Donatella Banci Buonamici la quale dovrà decidere se convalidare la prima misura presa dalla procura di Verbania per evitare una possibile fuga e l’ordinanza di custodia cautelare che mette nero su bianco, in dieci pagine, le accuse per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, rimozione dolosa di sistemi di sicurezza.

DIFESA TADINI - "Ha risposto in maniera compiuta a diverse domande del giudice, è stato un interrogatorio profondo. Ha confermato le sue responsabilità e ha ammesso di aver messo ‘forchettone’" sulla cabina numero 3, ha riferito l’avvocato Marcello Perillo, difensore di Gabriele Tadini, al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip, udienza durata circa tre ore. "E' distrutto, sono quattro giorni che non mangia e non dorme, il peso di questa cosa lo porterà per tutta la vita - ha detto il legale - E' morta gente innocente, potevano esserci il figlio di Tadini o il mio" in quella cabina precipitata.

"Non è un delinquente, non avrebbe mai fatto salire le persone con l’impianto bloccato sapendo che la fune si poteva rompere" ha riferito ancora l'avvocato Marcello Perillo, che ha chiesto gli arresti domiciliari per Tadini essendoci le condizioni, a suo dire, per concederli. Secondo "il mio cliente e i consulenti che ho sentito, non è collegabile il problema dell’impianto frenante con la rottura della fune", ha spiegato il legale, secondo il quale non c’è il reato di falso - rispetto alle mancate annotazioni sul malfunzionamento dell’impianto - perché l’indagato "non è un pubblico ufficiale". La decisione del giudice è in attesa in giornata.

PROCURA - Tadini, interrogato dal procuratore capo Olimpia Bossi e dal pm Laura Carrera, è l’unico che ha ammesso di aver lasciato il blocco sui freni impedendo alla cabina, una volta che la fune traente si è spezzata per cause da accertare, di restare ancorata al cavo portante. Una scelta "consapevole" dettata dai continui blocchi del sistema frenante e dunque dal rischio che la cabinovia si fermasse a metà corsa costringendo a pericolosi recuperi i passeggeri, ma soprattutto dalla volontà di evitare una lunga chiusura dell’impianto per manutenzione.

La decisione per i magistrati è condivisa sia con Nerini, difeso dall’avvocato Pasquale Pantano, sia dall'ingegnere Perocchio assistito dal difensore Andrea Da Prato. I due, fermati in caserma a Stresa dopo la confessione di Tadini ma mai sentiti dai pm, l'avrebbero avallata per evitare "ripercussioni di carattere economico". I pm credono a Tadini perché sarebbe illogico pensare che un semplice dipendente compia da solo una scelta pericolosa da cui non ha "alcun vantaggio". Nerini, per gli inquirenti "è operativamente e quotidianamente convolto nelle operazioni di funzionamento" e ha un interesse a forzare le procedure di sicurezza per non perdere gli incassi già quasi azzerati dal Covid. Anche Perocchio, secondo la procura, "era assolutamente consapevole delle anomalie che il sistema frenante presentava da tempo, come sapeva che "erano necessari interventi più radicali".

Per tutti la procura chiede il carcere sostenendo sia l’ipotesi di fuga, che il possibile inquinamento probatorio e la reiterazione del reato.

"E' una cosa allucinante, sono morti anche dei bambini a cui è stata strappata la vita. Io sono garantista ma se colpevoli gli devono dare l’ergastolo", dice un cittadino che davanti al carcere tiene tra le mani il cartello ‘Se colpevoli ergastoli’.

A pochi passi dall’ingresso del carcere, sulla ringhiera di una scuola c’è un lenzuolo ‘Un abbraccio al piccolo Eitan da tutti noi’. L’unico sopravvissuto alla tragedia è ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

DOMANI GIORNATA DI LUTTO IN TUTTO IL PIEMONTE

A una settimana dalla tragedia il Piemonte si stringe ancora una volta alle famiglie delle vittime e domani in tutto la regione sarà una giornata di lutto. Il decreto firmato nelle scorse ore dal presidente della Regione, Alberto Cirio, invita la popolazione ad osservare un minuto di silenzio alle ore 12 e gli enti pubblici piemontesi ad unirsi nella manifestazione del cordoglio.

Negli uffici regionali, in accordo con il Governo e con la Prefettura di Torino, la bandiera italiana e della Regione Piemonte, insieme a quella dell’Unione europea, saranno esposte a mezz’asta.

"Nulla può lenire il dolore, ma sentiamo il bisogno di ricordare in un modo solenne coloro che hanno perso la vita in questa follia - sottolinea il presidente del Piemonte, Alberto Cirio - il Piemonte non smetterà mai di stringersi alle loro famiglie e al piccolo Eitan".