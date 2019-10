Un taxista è morto la scorsa notte in Piemonte a causa del maltempo. Il corpo dell'uomo è stato trovato questa mattina nei pressi di Arquata Scrivia. Lo si apprende da fonti dei soccorritori. Il taxista era partito nella serata di ieri da Genova per portare un cliente a Serravalle. Quest’ultimo era stato ritrovato nella notte aggrappato a un albero.

Trovato dai Vigili del Fuoco anche l'agricoltore disperso con il trattore a Mormese (AL), in provincia di Alessandria. L'uomo è stato affidato al personale sanitario.

Intanto in tutta la provincia sono ancora circa 90 gli evacuati. Nella notte, a Castelletto d’Orba, 30 persone sono state ricoverate presso la tensostruttura della Polisportiva, mentre altre 50 persone hanno trovato ospitalità presso la Croce Rossa di Serravalle. Si registrano anche 40 persone evacuate a Gavi presso le scuole elementari e 10 di Castelnoceto.

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, si è recato nella regione Piemonte per seguire la situazione presso la Prefettura di Alessandria. "Abbiamo potuto constatare come il sistema della Protezione Civile abbia reagito al meglio ed ora la situazione va migliorando, e adesso si tratta di rimuovere il fango e i detriti che sono stati portati dalle piogge intense", ha detto Borrelli al termine di un vertice al quale ha partecipato anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Chiederemo lo stato di emergenza", ha affermato Cirio, spiegando che "è presto per una stima dei danni perché i fenomeni si sono verificati nella notte ma, sulla base di quanto ci è stato riferito dai sindaci che abbiamo incontrato poco fa, sono rilevantissimi". Le zone più colpite sono quelle vicine si fiumi ma anche altre realtà più vicine alle colline dove non hanno retto le reti fognarie per portare via l’acqua", ha spiegato Cirio che ha concluso: "la situazione è drammatica, l’affrontiamo con l’orgoglio dei piemontesi ma chiedendo allo Stato di fare la sua parte".

LIGURIA - In Liguria la forte pioggia della notte ha causato il crollo di una chiesa a Campo Ligure in provincia di Genova, investita da una frana. I Vigili del Fuoco hanno effettuato le operazioni di ricerca sul posto e, al momento, non risultano persone coinvolte. Due donne e un bimbo sono stati evacuati in via precauzionale.

Piogge torrenziali si sono registrate sull'entroterra di Genova, tra Rossiglione e Campo Ligure, e la Valle Stura, una perturbazione arrivata anche sulla costa di ponente. Il bilancio della notte scorsa parla di torrenti esondati, frane e abitanti sfollati. A Rossiglione dopo gli allagamenti e lo smottamento di ieri dal quale è stato salvato un uomo, in tutto sono state 22 le famiglie sfollate. Grossi i problemi arrivati dai rivi affluenti dello Stura, il cui livello sta cominciando a calare in mattinata.

La strada statale tra Masone e Campo Ligure è interrotta da una frana, ridotta ad accesso limitato anche la circolazione fra Campo Ligure e Rossiglione, dove possono passare solo mezzi di soccorso e residenti. Rimane sospesa anche la ferrovia Genova – Acqui tra Ovada e Campoligure, tratta in cui è stato istituito un servizio sostitutivo con bus che percorre via autostrada, mentre sono stati ripristinati i collegamenti per Torino e Milano sospesi ieri per gli allagamenti in Piemonte. Le squadre tecniche di Rfi sono ancora al lavoro per ripristinare la piena efficienza dell'infrastruttura. Oggi resterà chiusa la piastra ambulatoriale di Campo Ligure in seguito a ordinanza sindaco per eventi maltempo che hanno colpito la zona.