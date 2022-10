Niente da fare. Alla fine prevalgono ancora le posizioni di Germania e Olanda: tutto rinviato in Europa sul tetto al prezzo del gas. Nonostante si tratti di una misura limitata e temporanea, i 27 non riescono a trovare l’accordo necessario per rendere operative le decisioni che erano state proposte dalla Commissione Ue per calmierare i prezzi delle bollette. Insomma, per Bruxelles famiglie e imprese possono attendere.

Archiviata l’intesa di principio, la Germania di Olaf Sholz (nella foto) e l’Olanda di Mark Rutte hanno opposto di nuovo resistenza ieri al vertice dei ministri dell’Energia. L’ennesima riunione straordinaria convocata il 24 novembre la quarta nel giro di pochi mesi potrebbe portare all’agognato compromesso. Nel frattempo però il Consiglio dà l’ok ai negoziati per le case ad emissioni zero entro il 2050. E il gas ieri ha chiuso praticamente a 100 euro al megawattora (99,8) segnando un lieve rialzo ad Amsterdam dello 0,63%. Per il nuovo ministro dell’Energia, Gilberto Pichetto, ieri si è trattato dell’esordio. Il rappresentante italiano ha espresso un cauto «ottimismo» sulla possibilità che la Commissione europea trovi una via «in tempi rapidi».

Intanto Snam può iniziare i lavori per il posizionamento della nave rigassificatrice all’interno del porto di Piombino , in provincia di Livorno. Il via libera è arrivato dal presidente della Toscana e commissario straordinario per l’opera Eugenio Giani, ma il sindaco Fdi di Piombino, Francesco Ferrari, insiste: farà ricorso al Tar.