NAPOLI. Riprende a pieno ritmo la macchina dei vaccini in Campania. Ieri con l’apertura dell’hub alla Stazione Marittima è ricominciata, dopo lo stop forzato, la somministrazione di AstraZeneca a personale scolastico, universitario e alle forze dell’ordine, con tutti e 10 i box attivi e a pieno regime.

Mentre alla Mostra d’Oltremare hanno continuato a vaccinare con il Pfizer gli over 80 e i fragili. La macchina è ormai rodata con tempi di attesa ridotti al minimo anche per la gestione degli ammalati non deambulanti.