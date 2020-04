NAPOLI. È in buone condizioni il 51enne sottoposto a trapianto di fegato venerdì al Cardarelli. A comunicarlo è il direttore dell’Unità di terapia intensiva fegato (Utif) Ciro Esposito. Fondamentale è stato ancora una volta l’impegno messo in campo dal Centro trapianti di fegato della Regione Campania, diretto da Giovanni Vennarecci, che è parte del Dipartimento Trapianti del Cardarelli, diretto da Ciro Esposito.

L’organo da trapian-tare è arrivato dalla Puglia e, come previsto dalle linee guida per il periodo di emergenza Coronavirus, il donatore è stato sottoposto al test per assicurare la negatività al morbo. Allo stesso modo si è provveduto a verificare la negatività del ricevente con tampone e tac al torace. L’intervento è iniziato alle 17 di venerdì ed è terminato poco dopo l’una della scorsa notte.

In sala operatoria i chirurghi Giovanni Vennarecci, Giuseppe Arenga, Luca Campa-nella Gennaro Orlando e lo specializzando Luca Vaccaro. Due le equipe anestesiologi-che, con i medici Carmen Chierego, Gaetano Azan, Elsa Verniero e Angela Grasso, Gigi D'Alessio e lo stesso Ciro Esposito. Essenziale anche il contributo degli infermieri Roberto Rondinella, Nino Porri, Carmine Gargiulo e Vitale Filo.