"Il museo degli ABBA in Svezia costa 19 euro, più o meo come gli Uffizi o il Colosseo, ma con tutto il rispetto per gli ABBA mi pare che i termini di confronto non siano assolutamente possibili. Stiamo intervenendo anche su questo. Per esempio da luglio si paga anche il Pantheon che sta generando risorse importanti, oltre 1 milione e 200 mila euro". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a “Mattino Cinque”. Sull'aumento dei prezzi dei musei "c'è qualche resistenza ideologica e demagogica, ma se non facessimo pagare i musei questi soldi li dovremmo far ricadere sulla fiscalità generale. Faremmo pagare il biglietto che non paga il miliardario americano all'operaio italiano e questo non mi pare giusto". "Noi stiamo facendo tante cose, abbiamo sbloccato tante risorse - ha proseguito -: in questo momento stiamo raddoppiando la Pinacoteca di Brera con Palazzo Citterio, stiamo raddoppiando il Museo Archeologico Nazionale di Napoli con l'ex Albergo dei poveri, stiamo raddoppiando gli Uffizi con le due ville medicee di Careggi e Montelupo Fiorentino. Stiamo aprendo nuovi musei: il Museo della lingua italiana a Firenze, il Museo dell'arte digitale a Milano, il Museo di Velia in Campania. Per finanziare queste iniziative occorre una gestione corretta dal punto di vista economico".