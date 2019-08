NAPOLI. Saluto fascista e l'urlo, ripetuto tre volte: "Attenti, camerata Antonio Rastrelli presente". È terminato così, all'esterno della chiesa del Sacro Cuore, in corso Vittorio Emanuele a Napoli, il funerale di Antonio Rastrelli, ex presidente della Regione Campania, senatore e sottosegretario al Tesoro nel primo Governo Berlusconi, morto giovedì 15 aprile all'età di 91 anni. Presenti molti amici e compagni di partito che sono stati vicini all'ex governatore campano nel corso della sua esperienza nel Movimento sociale italiano e poi in An. Al termine della funzione, l'uscita del feretro dalla chiesa è stata accolta dal saluto, ripetuto tre volte e dal saluto romano.