ROMA. Il lavoro del Sinodo sull'Amazzonia è finito. Il documento finale è coraggioso sull'apertura ai preti sposati (ma passando dal diaconato permanente), molto meno sulla possibilità di un diaconato femminile. In molti lo sollecitano, si legge, ma si attendono gli esiti della commissione di studio in Vaticano.Questi, sin dall'inizio, sono stati i due nodi principali di un'Assemblea convocata per sottolineare l'urgenza del rischio di una catastrofe climatica nel polmone del mondo.