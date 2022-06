NAPOLI. Rappresentano l’ossatura del tessuto economico della Campania e del Paese, dando prova di grande capacità di affrontare il cambiamento. Tuttavia non occupano un ruolo centrale nell’agenda di politica economica del Paese. Tanto che oggi sono tra le più colpite dallo shock energetico che pesa sempre più. Non ultimo quello dovuto ai tagli del gas da parte di Gazprom. Il rischio è un rallentamento della produzione che sta già interessando settori come la carta, la ceramica, l’industria conserviera, del legno.