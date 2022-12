Le donne rappresentano il 51,2% della popolazione residente in Italia, superando gli uomini di 1.392.221 unità. Lo afferma l'Istat, diffondendo oggi i principali risultati della terza edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, svolta nell'autunno 2021. Il rapporto di mascolinità è pari a 95,4 uomini ogni 100 donne. Il più alto si registra in Trentino-Alto Adige (97,7), quello più basso in Liguria (92,6) che è anche la regione con il più alto indice di vecchiaia (267,2).Per l'Istat, inoltre, l'Italia è un Paese sempre più vecchio. L’età media si è innalzata di tre anni rispetto al 2011 (da 43 a 46 anni). La Campania continua a essere la regione più giovane (età media di 43,6 anni) mentre la Liguria si conferma quella più anziana (49,4, anni).