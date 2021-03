Novità in arrivo sul nuovo decreto con le misure anti Covid e l'eventuale mini proroga della zona rossa in Italia anche dopo Pasqua.

Per ora non è stata ancora convocata, ma la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza chiamata a discutere delle nuove misure dovrebbe tenersi domani pomeriggio.

Lo riferiscono fonti qualificate all'Adnkronos. Sempre domani a mezzogiorno è prevista la conclusione del Consiglio europeo al via da oggi, mentre nel pomeriggio sono attesi i dati del report settimanale a cura dell'Iss.

"Il presidente vuole che le decisioni vengano assunte sulla base di un accurato monitoraggio dei dati, a maggior ragione venerdì pomeriggio dovrebbe essere il giorno X", dice un ministro solitamente presente al tavolo di confronto.

Intanto ieri in Aula, nel corso delle comunicazioni in vista dell'appuntamento europeo, il presidente del Consiglio ha espresso l'auspicio di una riapertura delle scuole, almeno per i più piccoli.

"Mentre la campagna di vaccinazione prosegue è bene cominciare a pensare e a pianificare le riaperture - le parole di Draghi -.

Noi stiamo guardando attentamente i dati sui contagi ma, se la situazione epidemiologica lo permette, cominceremo a riaprire la scuola in primis.

E cominceremo a riaprire le scuole primarie e la scuola dell'infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo, speriamo, subito dopo Pasqua".

Il nuovo decreto scade il 6 aprile

Il decreto e il Dpcm del governo che tengono chiuso il Paese scadono il 6 aprile. La valutazione per decidere le nuove misure è già cominciata, ma l’orientamento è di far rimanere tutte le regioni in fascia arancione e rossa «per non vanificare i sacrifici che stiamo facendo», come ripete il ministro della Salute Roberto Speranza.

L’ipotesi più probabile è che si fissi un calendario condizionato all’andamento della curva epidemiologica fino al 3 maggio, consapevoli però che sarà molto difficile poter riaprire bar e ristoranti.

E che si decida di prolungare lo stato di emergenza almeno fino a giugno, quando l’inoculazione dei vaccini dovrebbe essere a regime.

Tamponi per le scuole

L’arrivo dell’ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo all’Istruzione ha dato certamente una spinta per riaprire le scuole, una delle priorità indicate dal ministro Patrizio Bianchi.Il primo giorno tutti gli studenti, ma anche i bimbi di nidi e materne, dovranno essere sottoposti a tampone rapido.

Il test sarà ripetuto ogni settimana e in caso di positività sarà effettuato un molecolare a tutta la classe. In questo modo si creerà una sorta di «bolla» per proteggere gli alunni, ma anche i docenti visto che non tutti saranno già stati vaccinati.

Soldati e volontari

Per effettuare i controlli si è deciso di chiedere aiuto ai militari e ai volontari della Protezione civile che potranno essere impiegati all’ingresso degli istituti, utilizzando i «salivari» che forniscono una risposta in pochi minuti e sono adatti ai più piccoli. A disposizione ci sono almeno 2 milioni di kit, altri possono essere reperiti rapidamente per garantire una copertura di diverse settimane.

Il monitoraggio

I nuovi dati inviati dalle Regioni all’Istituto superiore di sanità cominceranno ad affluire oggi per la valutazione finale che arriverà domani, come ogni venerdì.

La Lombardia dovrebbe rimanere in fascia rossa fino a Pasqua come ha confermato il direttore generale del Welfare Giovanni Pavesi. Il Lazio spera invece di stare almeno cinque giorni — dal 29 marzo al 3 aprile — in arancione.

«Dovremo avere un Rt a 0,99», spiega l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Buone possibilità anche per il Veneto: «È possibile, ma poi dobbiamo stare molto attenti», avverte il governatore Luca Zaia.

Le altre rischiano di rimanere in zona rossa dove potrebbero passare anche Calabria e Toscana, sorvegliata speciale per l’incidenza settimanale di 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Ristoranti e cinema

Rimangono dunque chiusi bar e ristoranti, ma anche cinema e teatri che — questo dice il decreto in vigore — possono riaprire soltanto in fascia gialla.

Una nuova valutazione sulla possibilità di consentire l’attività a barbieri e parrucchieri in fascia rossa sarà fatta nei prossimi giorni anche per scongiurare gli appuntamenti a domicilio che aumentano il rischio di contagio.

Oggi la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, incontrerà i governatori. E la partita tra rigoristi e aperturisti ricomincia.