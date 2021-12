NAPOLI. Crescono senza sosta i nuovi casi di positività al Covid in Campania. Sono 11.492 quelli risultati dal bollettino aggiornato dell’Unità di crisi rispetto ai 9.802 di mercoledì: il tutto su 115.863 tamponi contro i precedenti 111.379. Il tasso di positività passa dall’8,80 al 9,91 per cento. Otto i deceduti nelle ultime 48 ore cui se ne aggiungono due dei giorni precedenti ma registrati ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 41, quattro in più di mercoledì, e quelli in area medica 651, con un balzo in avanti di 64. ANM SENZA UN QUARTO DEGLI AUTISTI.