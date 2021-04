ROMA. La Campania, con un Rt di 0,92, rivede la zona gialla da lunedì dopo un lungo periodo: era dal 21 febbraio, quando la regione passò in arancione. Qualche settimana dopo sarebbe arrivato il rosso. In arancione restano solo Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. per la Sardegna, invece, un’altra settimana di rosso. Tutto il resto dei territori è in giallo. Resta il coprifuoco alle 22 per tutti ma in giallo si potrà tornare al ristorante a pranzo e cena ma solo all’aperto. Riaprono cinema e teatri con capienza al 50 per cento e posti distanziati.