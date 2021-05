Da domani, lunedì 31 maggio, passano in fascia bianca Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza con una ordinanza. Sparisce il coprifuoco e sono concesse tutte le principali attività economiche e sociali a patto di rispettare ancora distanziamento, igiene e uso delle mascherine. Questione di un’altra settimana e dal 7 giugno toccherà ad altre quattro aree del Paese (Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo) e ancora dal 14 a cinque Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia e Provincia di Trento).

Quando la Campania passa in zona bianca? Attesa per il 21 giugno

Per la Campania invece c’è ancora da attendere e solo dal 21 giugno si potrà probabilmente centrare questo obiettivo che consentirà di accompagnare al meglio il decollo della stagione turistica.

Con un dato di incidenza (i nuovi casi contati in una settimana per 100 mila abitanti) di 65, registrato in media nella settimana che va dal 20 maggio a giovedì scorso e pur con un indice di occupazione dei posti letto Covid in netta discesa (21% in area medica e 13% in intensiva) solo dalla prossima settimana si potrà iniziare il conto alla rovescia di 21 giorni sotto soglia di rischio.

Preoccupa ancora la situazione dei contagi relativi alla provincia di Napoli dove il virus continua a dilagare.

Le regole della zona bianca: via il coprifuoco, riapre (quasi) tutto

In zona bianca viene rimosso completamente il coprifuoco e vengono anticipate tutte le riaperture che in zona gialla invece continuano seguendo il calendario del governo. Perciò via libera anche ai matrimoni, i parchi divertimento, le piscine al chiuso, i centri termali e tutte le altre attività che ad oggi ancora non hanno riaperto in zona gialla.

Niente da fare solo per le discoteche, anche se le tre Regioni sono al lavoro per una deroga che permetta loro di riaprire effettuando solo servizio bar e ristorazione. Le uniche regole in vigore in zona bianca sono il rispetto del distanziamento, l’utilizzo della mascherina e i protocolli di sicurezza delle diverse attività.