NAPOLI. Aumenta l’incidenza dei positivi, s’incrementano i contagi e i ricoveri in terapia intensiva. I dati della pandemia in Campania indicano un trend di crescita per tutte le curve, a conferma della spia rossa che già alla fine della scorsa settimana si era accesa, fino a portare il governatore, Vincenzo De Luca, ad avvertire: «Non ci illudiamo, se continuiamo a distrarci a novembre richiudiamo». Parole che a molti erano apparse finanche eccessive, ma che hanno trovato conferma nel peggioramento dei dati che ieri è stato confermato. INCIDENZA IN CRESCITA.