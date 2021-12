NAPOLI. Non si fermano i contagi Covid in Campania. Tuttavia, la buona notizia è la netta frenata subita dai ricoveri negli ospedali. Le terze dosi di vaccino continuano ad avanzare a buon ritmo e, unite all’aumento dei nuovi vaccinati, probabilmente iniziano ad avere il loro effetto. SETTIMANA IMPORTANTE. Per averne la conferma bisognerà ovviamente attendere i dati dei prossimi giorni e capire come evolverà la pandemia durante la settimana appena cominciata, ma il segnale giunto ieri dagli ospedali della Campania è certamente positivo.