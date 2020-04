La terra trema anche al Nord. Una scossa di terremoto è stata avvertita in Veneto e Friuli Venezia Giulia alle ore 17:10. Il terremoto si è verificato tra Belluno e Pordenone: magnitudo 2.9 a 10.4km di profondità con epicentro tra Barcis e Claut. Si tratta di una scossa di terremoto di lieve entità non in grado di procurare danni o feriti fortunatamente. È stata comunque avvertita dalla popolazione locale e in gran parte della provincia di Pordenone.