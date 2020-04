Il Coronavirus non ci lascerà presto e il mondo non sarà più come prima, neanche una volta passata l’emergenza. Questo il messaggio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che oggi ha fatto il punto della situazione sulla pandemia.

«Non dobbiamo commettere errori. Abbiamo ancora molta strada da fare perché questo virus resterà con noi per molto tempo». Così nella consueta conferenza stampa da Ginevra il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Non c’è dubbio – ha continuato – che gli obblighi di confinamento domiciliare e altre misure di distanziamento fisico abbiano contenuto con successo la trasmissione in molti paesi ma questo virus rimane estremamente pericoloso».

«Le prime evidenze che abbiamo indicano che la maggior parte della popolazione del mondo rimane suscettibile al contagio. Ciò significa – ha spiegato – che le epidemie possono facilmente riaccendersi».

«Uno dei maggiori pericoli che affrontiamo ora – dice Ghebreyesus – è la frustrazione delle persone stufe di essere confinate nelle loro case per settimane intere».

«Le persone comprensibilmente vogliono andare avanti – ha detto il direttore generale dell’Oms – con le loro vite, perché sono in i loro mezzi di sostentamento. Ma dobbiamo capire che il mondo non tornerà e non potrà più tornare come era prima. Ci deve essere una nuova normalità».

«Vediamo tendenze diverse nelle diverse regioni e persino all’interno delle regioni. La maggior parte delle epidemie nell’Europa occidentale sembrano essere stabili o in calo.

«Sebbene i numeri siano bassi, vediamo preoccupanti tendenze al rialzo in Africa, in Centro e Sud America e in Europa orientale. La maggior parte dei paesi è ancora nelle prime fasi dell’epidemia e alcuni che sono stati colpiti all’inizio della pandemia stanno iniziando a riscontrare una rinascita nei casi. Non dobbiamo commettere errori, abbiamo ancora molta strada da fare».