NAPOLI. Tolleranza zero in Campania con i no vax. Soprattutto se sono sanitari, che tra l’altro sono sottoposti all’obbligo di vaccinazione anti-Covid. Altri 14 camici bianchi sono stati sospesi dal servizio. A farlo è stata l’Asl Napoli 2 Nord: si tratta di 12 medici e 2 psicologi in servizio presso diverse articolazioni aziendali. In particolare, tra essi figurano 9 medici di medicina generale, un pediatra di famiglia e 2 specialisti ambulatoriali.