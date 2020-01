ROMA. Un anno fa la Campania fece il botto, quest’anno, invece, il Nord fa il pieno di milioni. Il primo premio da 5 milioni se lo aggiudica il biglietto serie O numero 005538 venduto a Torino, a seguire, 2,5 milioni al biglietto serie P numero 463112 venduto a Gonars in provincia di Udine; terzo premio da 1,5 milioni di euro al biglieto serie N numero 121940 venduto a Roma; il biglietto che si è aggiudicato un milione di euro è stato venduto a Lucca con la serie C numero 127922; infine l’ultimo premio di prima categoria del valore di 500mila euro al biglietto serie P numero 370303 venduto ad Erba, in provincia di Como. Per la Campania ci sono i biglietti di seconda fascia. Ne sono stati estratti 20, ognuno dei quali si aggiudica 100mila euro. A Napoli è stato estratto il biglietto serie N numero 065499, a Salerno ne sono stati estratti due: serie M numero 003332 e serie F numero 409216.