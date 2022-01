ROMA. Il Lazio protagonista con tre dei primi cinque premi milionari della Lotteria Italia. Due premi venduti a Roma (biglietto serie N 330633 e serie T 018060) ed uno venduto a Magliano Sabina (Rieti), serie E 263508. Gli altri due premi milionari sono invece finiti a Formigine, in provincia di Modena (biglietto serie P 297147), e a Trapani (biglietto serie D 137599). Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia - nel corso della puntata speciale de “I soliti ignoti” condotta da Amadeus (nella foto) su Raiuno - è stato abbinato al biglietto T 018060 venduto appunto Roma. Quello di seconda categoria, da 2 milioni e mezzo di euro, è andato invece a Formigine, in provincia di Modena, con il biglietto serie P 297147; il terzo, da 2 milioni di euro, a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, corrispondente al biglietto serie E 263508; il quarto, da un milione e mezzo di euro, ancora a Roma, attraverso il biglietto N 330633 e, infine, l’ultimo premio milionario, quello da 1 milione, è finito a Trapani, con il biglietto D 137599. Per la Lotteria Italia 2021 sono stati venduti 6.359.771 biglietti. Il Lazio è in testa per vendita di biglietti a questa speciale classifica con 1.178.820 biglietti staccati (il 18,8%), seguito dalla Lombardia con 1.054.820 (il 16,8%), terzo posto per la Campania con 608.460 (il 9,7%). In Campania, i premi di seconda categoria, da 100mila euro sono: serie Q 323494 Faicchio (Benevento); serie A 300460 Formicola (Caserta); Premi di terza categoria da 20mila euro: C 193376 Giffoni Valle Piana (Salerno); F 136548 Pietravairano (Caserta); B 044085 Teano (Caserta); O 356727 Nocera Superiore (Salerno); C 147864 Ercolano; AR P 255815 Atripalda (Avellino); R 364190 Napoli; P 268024 Brusciano; E 258993 Napoli; B 411099 Salerno; D 195823 Piano di Sorrento; N 108882 Benevento; T 269844 Napoli; N 253057 Battipaglia; T 372443 Casoria; S 013382 San Giuseppe Vesuviano.