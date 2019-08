NAPOLI. Al quinto giorno di sciopero della fame, dinanzi alla sede della Regione Campania, i cinque navigator hanno deciso di sospendere la loro protesta, anche per il malore che stamattina ha costretto due di loro a fare ricorso alle cure dei sanitari, con successivo ricovero , rispettivamente al Fatebenefratelli e al Loreto Mare. «Rilevato il grave stato di salute degli scioperanti si legge in una nota - e sollecitati dalle preoccupazioni delle famiglie, nonché sotto imposizione del personale medico, abbiamo deciso di porre fine allo sciopero della fame, senza mai abbandonare la nostra legittima protesta, che continuerà più forte di prima. Abbiamo preso atto dell'insensibilità, dell'incoscienza e delle finalità politiche di questa classe dirigente che sta calpestando anche la salute delle persone. Abbiamo compreso che non ci sono limiti al teatrino politico che è lungi dal finire».

Il presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, che è il bersaglio della protesta dei navigator, dopo avere espresso comprensione per i due ragazzi ricoverati in ispedale, ha replicato dicendo che la scelta dell'interlocutore da parte dei manifestanti «è stata sbagliata. La loro contrattualizzazione è a carico di Anpal servizi. È chiarissimo e per quello che mi riguarda ci sono tutti gli elementi che Anpal contrattualizzi i Navigator senza aspettare le Regioni. Se questi giovani vogliono la battaglia per la contrattualizzazione la Regione li sosterrà».

Intanto sempre in mattinata i cinque navigator hanno ricevuto la visita dell’assessore al Lavoro del Comune di Napoli, Monica Buonanno. «Riteniamo imbarazzante e incomprensibile ha dichiarato Buonanno - che a cinque giorni dall'inizio dello sciopero della fame dei navigator campani non si avverta da parte degli interlocutori istituzionali nemmeno un senso di partecipazione. Ignorare che giovani laureati selezionati tramite procedura pubblica stiano digiunando per l'attuazione del diritto al lavoro lascia stupiti. Si può non ritenere opportuna la scelta dello sciopero della fame, ma non si può fingere di non vedere che sotto il palazzo di governo regionale c'è un presidio permanente. I navigator campani sono oggi al quinto giorno di sciopero della fame e la tenuta psichica e fisica è visibilmente allo stremo». Secondo Buonanno «a latitare dalla sede del governo regionale è il buon senso, i lavoratori avrebbero meritato durante la settimana appena trascorsa una qualsiasi forma di interlocuzione».