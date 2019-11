FIRENZE. Il maltempo non dà tregua e i fiumi sono sorvegliati speciali. Situazione critica in tutta la Toscana: fiumi in piena ed esondazioni, rischi di alluvione, famiglie evacuate. Firenze ha tirato un sospiro di sollievo per la situazione dell'Arno. Alle 17.45 l'idrometro della stazione degli Uffizi ha registrato un livello di 4,22 metri. L'idrometro alle 13 aveva registrato un colmo della piena a 4,80 metri. Il secondo livello di guardia è di 5,50 metri. La piena, quindi, è defluita senza particolari problemi a Empoli e negli altri comuni dell'Empolese Valdelsa. L’Arno ha qiondi raggiunto il secondo livello di guardia nel tratto cittadino di Pisa. La situazione è costantemente monitorata: in questi minuti è in corso il vertice della protezione civile presso la sede della Provincia di Pisa. Fiumi sorvegliati speciali anche in Veneto ed Emilia Romagna. Stefano Bonaccini ha chiesto di intervenire in anticipo a 'Tutta un'altra storia', la manifestazione del Pd in corso a Bologna. "Scusatemi, ma a Budrio e in altre zone c'è una piena storica, abbiamo qualche rischio di rottura di argini, credo sia giusto stare là", ha spiegato il governatore dell'Emilia Romagna. In Veneto monitorati in particolare Piave, Livenza e Brenta-Bacchiglione.